Галстук может стать причиной инсульта

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Сильно затянутый галстук в теплую погоду может спровоцировать инсульт, предупредил в интервью кардиолог Владимир Хорошев. Он объяснил, как этот аксессуар нарушает кровоснабжение мозга.

Деловой стиль одежды предполагает, что от галстука нельзя отказываться даже при высокой температуре воздуха.

Однако этот предмет может серьезно навредить здоровью, считает врач-кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев. По его словам, затянутый галстук ухудшает кровоснабжение мозга.

"Если сильно затянуть галстук летом перед важным мероприятием, то это может привести к неприятным последствиям. У человека ухудшится приток артериальной крови к головному мозгу и отток венозной крови из мозга в сердце. Даже если слегка галстуком пережать вены на шее, то это приведет к переполнению головы кровью. Лицо станет багровым, а внутри может произойти отек внешней оболочки мозга. Тут будет не только головная боль, тут возможен инсульт", – отметил врач в интервью радио Sputnik.

В теплую погоду кровь становится более вязкой, и в таких условиях ношение галстука может привести к образованию тромбов, продолжил он.

"Чем выше температура воздуха, тем более вязкой становится кровь. Если при температуре 17-18 градусов изменения будут небольшими, то при температуре ближе к 30 градусам вязкость значительно увеличивается. При низкой текучести крови и пережатых галстуком венах склонность к образованию тромбов резко увеличивается. Ношение галстуков в жару – это мощнейший фактор риска", – уверен Владимир Хорошев.

Кардиолог посоветовал по возможности не носить галстук летом или снимать его сразу после завершения важных мероприятий.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»