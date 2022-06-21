Врач назвал распространенную причину боли в суставах у молодых людей

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Боли в коленях обычно беспокоят пожилых людей, но при определенном условии болезнь "сродни старению" суставов возникает значительно раньше, рассказал в интервью врач-ревматолог Илья Соколов. Он объяснил, как этого избежать.

Суставы имеют свойство изнашиваться, поэтому люди старше 50-60 лет нередко страдают от боли в коленях, отметил в интервью радио Sputnik врач-ревматолог высшей категории клиники "РЖД-Медицина" в Ростове-на-Дону Илья Соколов. Молодые люди тоже могут сталкиваться с этой проблемой, если имеют избыточный вес, продолжил он.

"С возрастом любой человек может столкнуться с остеоартрозом. Это заболевание – сродни старению коленного сустава, оно провоцирует боль и в худшем случае мешает нормально ходить. Обычно такие проблемы возникают у пациентов старше 50-60 лет. Но из-за лишнего веса, который "давит" на кости, боли в суставах могут возникнуть и раньше", – предупредил Илья Соколов.

Единственный способ помочь коленным суставам – укреплять мышцы и контролировать свой вес, считает врач.

"Сами суставы мы укрепить не можем. То есть возможности внешнего воздействия, которое укрепило бы хрящ или кость, мы не имеем. Вместо этого мы можем укреплять мышцы вокруг суставов. Мышечный корсет помогает двигаться, помогает удерживать тело в правильном положении и ходить с ровной осанкой. Если мы имеем крепкие мышцы, то тогда нагрузка с костей и суставов будет частично перераспределена на мышцы", – объяснил Илья Соколов.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»