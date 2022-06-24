Врач дал совет, что делать в случае головокружения

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Головокружение может быть признаком проблем с давлением, предупредил кардиолог. Он рассказал, как действовать в случае этого недомогания.

Причин для головокружения может быть множество, в частности, оно нередко возникает при быстром снижении артериального давления, отметил в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский. Кроме того, это ощущение могут испытывать люди с повышенным давлением, добавил он.

"Одной из причин головокружений могут быть колебания артериального давления. При быстром перепаде с высокого давления на низкое может возникать такого рода недомогание. Также само по себе высокое артериальное давление может стать причиной головокружения", – уточнил Юрий Серебрянский.

По его словам, с единичным случаем головокружения можно справиться, приняв лекарство, нормализующее давление. Но если этот симптом появится вновь, то нужно пройти обследование у трех врачей.

"Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему. Это важно, потому что в следующий раз головокружение может застать вас в неподходящем месте, где можно неудачно упасть", – считает Юрий Серебрянский.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»