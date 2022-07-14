 Как избежать химического ожога после контакта с борщевиком

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Россияне, отдыхающие летом на природе, рискуют получить химические ожоги, предупредила доктор медицинских наук Юлия Галлямова. В интервью она назвала способ избежать такой травмы.

Химический ожог за городом легко получить от прикосновения к борщевику.

Сок этого растения токсичен, и в сочетании с ультрафиолетовым излучением солнца может вызывать серьезное повреждение кожи, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ, блогер Юлия Галлямова.

"Сейчас все начинают бороться с борщевиком, и в процессе хоть капелька сока, но может попасть на кожу. Под ярким летним солнцем в месте попадания сока возникает очень сильный фотодерматит. То есть происходит усиление химической реакции под действием солнечного излучения. Так можно получить опасный ожог", – объяснила она.

Избежать химического ожога после контакта с борщевиком можно, но для этого надо действовать быстро, считает доктор медицинских наук.

"Если сок борщевика попал на кожу, то в первую очередь надо уйти с солнца. Потом надо обязательно смыть сок водой. Если вы не успели, и кожа воспалилась, то здесь надо использовать средства от ожогов. Конечно, ни в коем случае нельзя после появления первых признаков ожога выходить на солнце. Если все-таки есть такая необходимость, то надо сделать сухую повязку, которая не будет плотно прилегать к месту ожога. Очень важно, чтобы место попадания сока больше не облучалось солнцем", – уточнила Юлия Галлямова.

Источник: радио Sputnik