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Невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре

Какие продукты стоит добавить в рацион школьника в сентябре, чтобы помочь ребенку включиться в учебу, рассказал в интервью врач-невролог Олег Ленев.

Начало учебного года требует от школьников повышения уровня умственной активности после летних каникул. Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы (ЦНС) полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, считает врач-невролог Олег Ленев.

"Узконаправленный стимулятор ЦНС – это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах", – отметил он.

Кроме того, в начале учебного года стоить разнообразить рацион школьника лесными ягодами, продолжил невролог.

"Черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям", – заключил Олег Ленев.

Источник:  радио Sputnik

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Категория: Новости / Здоровье

  1. Нина 05.09.2022 13:05 Ответить
    Теперь знаю какие продукты стоит добавить в рацион школьника в сентябре. Я так поняла это грецкие орехи и ягоды. Обязательно добавлю. Надо будет еще спросить свою подругу, она тоже неврологом работает, сейчас на повышении квалификации она https://institut-medicina.ru/. Очень толковый врач, все знает, может еще что-то подскажет.
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