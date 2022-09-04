Невролог назвал продукты, необходимые школьнику в сентябре

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Какие продукты стоит добавить в рацион школьника в сентябре, чтобы помочь ребенку включиться в учебу, рассказал в интервью врач-невролог Олег Ленев.

Начало учебного года требует от школьников повышения уровня умственной активности после летних каникул. Для улучшения когнитивных функций и стимуляции центральной нервной системы (ЦНС) полезно добавлять в привычное меню ребенка грецкие орехи, считает врач-невролог Олег Ленев.

"Узконаправленный стимулятор ЦНС – это грецкий орех. Там содержится арахидоновая кислота, которая стимулирует энергетические процессы в головном мозге. Поэтому всем детям, если нет противопоказаний, хорошо давать грецкий орех с медом. Также стимулятором ЦНС и иммунной системы являются витамины группы B, которые содержатся во многих продуктах", – отметил он.

Кроме того, в начале учебного года стоить разнообразить рацион школьника лесными ягодами, продолжил невролог.

"Черника хорошо воздействует на сетчатку глаза, на ее питание и микроциркуляцию. Голубика и ежевика богаты микроэлементами и благотворно влияют на работу головного мозга, а также на адаптацию человека к непростым условиям", – заключил Олег Ленев.

Источник: радио Sputnik