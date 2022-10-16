 Врач назвала ягоду, при употреблении которой руки и ноги перестают мерзнуть

/Здоровье/

Руки и ноги могут мерзнуть не только из-за погоды, но и из-за проблем со здоровьем. В этом случае человеку стоит включить в рацион хорошо известные всем россиянам южные ягоды, посоветовала в интервью врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Теплые перчатки и носки не помогут человеку согреться, если он ощущает холод из-за нарушения кровообращения, отметила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

"Нужно понимать, что если мы одеты по погоде, но все равно мерзнем, то это может указывать на проблемы сердечно-сосудистого характера. То есть ноги или руки могут мерзнуть из-за недостаточного кровоснабжения. Что бы мы ни делали, нам все равно будет холодно", – сказала Анжелика Дюваль в интервью радио Sputnik.

Заболевания сердечно-сосудистой системы должен лечить врач, продолжила она. Что касается питания, то улучшить состояние сосудов поможет употребление винограда темных сортов, уверена диетолог.

"Если у вас мерзнут конечности, я рекомендую украсить свой рацион виноградом темных сортов. В нем содержится вещество ресвератрол, которое достаточно быстро и безопасно восполняет необходимые для питания сосудов элементы. Это дает мощный оздоровительный эффект. Достаточно есть по 100 граммов темного винограда в день, чтобы улучшить состояние сосудов. Употреблять его нужно отдельно от другой пищи, в качестве перекуса", – посоветовала Анжелика Дюваль.

Источник: радио Sputnik