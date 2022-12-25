Врач рассказала, какая процедура может привести к инсульту в парикмахерской

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Одна из парикмахерских услуг связана с негативным воздействием на сосуды, питающие головной мозг, предупредила в интервью врач-невролог Анна Серга. По ее словам, в редких случаях эта процедура может провоцировать инсульт.

В интернете встречаются рассказы о том, что мытье головы в парикмахерской над специальной раковиной может стать причиной инсульта. Такой риск действительно существует, хотя он и минимален, отметила в интервью радио Sputnik врач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров "Клиника Фомина" Анна Серга.

"Парикмахерский инсульт – это крайне редкое состояние, в медицинской литературе описано всего лишь пять случаев у женщин, которые после мытья головы в салоне красоты отметили клинику ишемического инсульта в бассейне позвоночных артерий (задняя черепная ямка). Основными симптомами при этом были головокружение, тошнота, рвота, шаткость при ходьбе. Пять случаев – это очень редко, поэтому сложно сделать вывод об опасности для женщин в возрасте мыть голову в парикмахерских раковинах. Официальной статистики на этот счет нет", – уточнила Анна Серга в интервью радио Sputnik.

Случаи "парикмахерского инсульта" связаны с давлением на сосуды, которые питают головной мозг, продолжила врач.

"Мозг снабжается за счет системы сонных и позвоночных артерий, и если у человека есть выраженный атеросклероз, например, позвоночных артерий, то дополнительное давление (компрессия) при вынужденной позе в момент мытья может послужить фактором риска для развития нарушения кровообращения. Но человек обычно моет голову буквально три-пять минут в данной позе, и спровоцировать инсульт эта поза может в крайне редких случаях", – уверена Анна Серга.

Мужчины тоже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, и, в теории, находятся в группе риска, добавила невролог.

"Если у мужчины есть атеросклероз, и он длительное время находится в вынужденной позе, то теоретически он может быть в группе риска, но практически это маловероятно. Если человек проходит скрининг, регулярно наблюдается у терапевта, кардиолога по поводу профилактики сосудистых заболеваний, и если по данным, например, УЗИ сосудов головного мозга у него выявлено серьезное атеросклеротическое поражение, лучше избегать таких поз. Если с сосудами нет ничего страшного, риски минимальные", – считает Анна Серга.

Предрасположенности к "парикмахерскому инсульту" не существует, поэтому нужно просто заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, заключила врач.

Источник: радио Sputnik