Когда имбирь здоровью друг, а когда – враг? Мнение диетолога

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Имбирь обладает согревающими и антибактериальными свойствами, однако есть целый ряд заболеваний, при которых его нельзя употреблять, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог Ольга Богданова.

Имбирь – уникальное растение, которое можно использовать в качестве закуски, приправы или консерванта, отметила в интервью радио Sputnik диетолог, нутрициолог, психолог, автор книги и методики "Ешь. Читай. Худей" Зоя Богданова. По ее словам, этот продукт является эффективным средством против болезнетворных бактерий.

"Имбирь очень хорошо борется с бактериями. Неспроста это растение используется в приготовлении суши: оно может защитить от бактерий, которые встречаются в сырой рыбе. То есть имбирь может сработать, как антисептик", – пояснила Зоя Богданова.

Однако вирусные инфекции не лечатся с помощью имбиря, продолжила диетолог.

"При вирусной инфекции, ОРВИ или гриппе, имбирь вряд ли поможет. С точки зрения народной медицины, он помогает: оказывает согревающее действие, расширяет сосуды, повышает иммунитет, в результате чего организм с большей вероятностью справляется с вирусом. Но я не исключаю здесь эффекта плацебо. Хотя имбирь содержит много витамина С, минералов", – добавила Зоя Богданова.

Употреблять имбирь не рекомендуется людям с заболеваниями пищеварительной системы, предупредила диетолог.

"Имбирь противопоказан тем, у кого есть заболевания желчевыводящих путей, печени, слабый кишечник или рефлюксная болезнь, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Этот продукт содержит большое количество веществ, которые могут раздражать внутренние слизистые оболочки. Он провоцирует повышение кислотности и выделение желчи", – уточнила Зоя Богданова.

Даже здоровым людям не стоит употреблять имбирь на голодный желудок, считает она.