Врач рассказал, чем грозит неправильное закаливание

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Закаливание может навредить организму, предупредил врач-терапевт, невролог Павел Хорошев. В интервью радио Sputnik он объяснил, как иммунная система реагирует на холод.

Распространенное мнение, что закаливание укрепляет иммунную систему и повышает устойчивость организма к заболеваниям, не в каждом случае верно, отметил в интервью радио Sputnik врач-терапевт, невролог Павел Хорошев. Холод негативно влияет на состояние иммунных клеток, сказал он.

"Почти все наши ткани "пропитаны" иммунными клетками, у которых есть оптимальный температурный режим работы. Если мы этот режим нарушаем, то нашим иммунным клеткам становится очень некомфортно, особенно это касается переохлаждения. При снижении температуры иммунные клетки "засыпают", становятся вялыми и совершенно неэффективными. В то же время патогенные микроорганизмы не так зависимы от температуры. Они закалены, то есть они комфортно себя чувствуют и при комнатной температуре, и при глубокой заморозке", – пояснил Павел Хорошев.

Неправильное, то есть нерегулярное закаливание будет просто подвергать иммунную систему перегрузкам и провоцировать развитие различных заболеваний, уверен он. По словам врача, смысл закаливающего воздействия холода на организм заключается в подготовке иммунных клеток к работе в экстремальных условиях. Однако этот метод может сработать только в том случае, если использовать его постоянно.

"Иммунные клетки постоянно обновляются. При этом новые уже не будут адаптированы к работе при низких температурах, у них не будет памяти и готовности работать в экстремальных условиях. Поэтому их снова нужно будет закаливать. Если человек взялся заниматься закаливанием, это надо делать регулярно, круглый год", – подчеркнул Павел Хорошев.

Закаливание нужно только тем людям, которые часто оказываются в экстремальных условиях, всем остальным оно может только навредить, считает врач. Многим вообще противопоказано закаляться, например, пациентам с онкологическими заболеваниями нельзя подвергать нагрузкам иммунную систему, уточнил он.

"Эти люди для лечения применяют химические вещества, которые, по сути, убивают иммунную систему. Особенно это касается рака крови. Также закаливание не показано людям с выпадающими звеньями иммунной системы. Она у всех разная. У кого-то больше развита противогрибковая иммунная система, у кого-то – противовирусная. У всех легкий перекос в ту или иную сторону. Но есть люди, у которых нарушены целые звенья иммунной системы, и они мгновенно подхватывают все, что есть в коллективе", – добавил Павел Хорошев.

Любые игры с иммунитетом опасны, и перед тем, как заняться закаливанием, нужно проконсультироваться со специалистом, посоветовал врач.