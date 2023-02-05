Похудеть и не умереть: диетолог назвала нормальную скорость снижения веса

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Слишком быстрое избавление от лишнего веса может привести к смерти, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. В интервью она объяснила, с какой скоростью можно худеть без вреда для здоровья.

Человеку, который встал на путь избавления от лишних килограммов, важно не переусердствовать со скоростью снижения веса, отметила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik. По ее словам, нельзя терять более одного килограмма в неделю.

"Есть норма физиологичного снижения веса. Она составляет один килограмм в неделю и менее. Если за семь дней вы теряете больше одного килограмма, то это будет стресс для организма", – сказала Екатерина Казачкова.

Резкое уменьшение массы тела может спровоцировать развитие опасных для жизни заболеваний, продолжила она. В качестве примера врач привела нарушения в работе свертывающей системы крови.

"Были истории, когда человек резко снижал вес с ожирения третьей степени до условно нормального ожирения первой степени. У него возникли проблемы со свертываемостью крови, это способствовало тромбообразованию, и дальше были фатальные последствия. Поэтому все должно быть подконтрольно. Нельзя "садиться" на яблоки и минералку, чтобы за два месяца скинуть 50-60 килограммов. Это не физиологично", – заключила Екатерина Казачкова.

Источник: радио Sputnik