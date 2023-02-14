Врач рассказал, как долго организм восстанавливается после гриппа

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Что такое постгриппозный синдром и как помочь организму восстановиться, если вы переболели гриппом, объяснил в интервью доктор медицинских наук Роман Горенков.

Перенесшие грипп пациенты могут сталкиваться с постгриппозным синдромом, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков.

По его словам, восстановление после болезни может продолжаться три недели и даже месяц.

"После любых острых респираторных вирусных инфекций, но особенно после гриппа, наступает астения, постгриппозный синдром. То есть организм ослаблен, чувствителен к внешним влияниям. Иммунный статус понижен, и может возникнуть вторичная инфекция. С иммунитетом, в свою очередь, связано психоэмоциональное состояние. После гриппа у человека часто бывает снижено настроение, нет сил, ничего не хочется делать. Это состояние может сохраняться в течение трех недель и даже месяца, все зависит от возраста. Молодой организм будет быстрее восстанавливаться, пожилому потребуется больше времени", – отметил Роман Горенков.

Врач назвал способы ускорить восстановление после перенесенной инфекции.

"Надо укреплять общую резистентность организма. Рекомендуется принимать витамины, не резко, а постепенно подключать физические нагрузки. Это могут быть прогулки на свежем воздухе, начинать лучше с небольших расстояний. Не надо сразу идти в фитнес-зал. После гриппа, как правило, бывает воспаление дыхательных путей. В этот момент может помочь фитотерапия: растение солодка, например, хорошо повышает иммунитет после гриппа, благоприятно воздействует на дыхательные пути, способствует откашливанию мокроты", – уточнил Роман Горенков.

Специальные реабилитационные программы, которые назначают пациентам после коронавирусной инфекции, подходят и для тех, кто перенес грипп, добавил медик.

"Есть специальные постковидные реабилитационные программы, но их можно проходить и после гриппа. Туда входят физиотерапия, различные ингаляции, дыхательные упражнения и ЛФК (лечебная физкультура, – ред.) под руководством врача, позволяющая усилить резистентность организма", – заключил Роман Горенков.

Источник: радио Sputnik