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Депутат Госдумы Иван Демченко: первое, чего ждут от нас наши соотечественники - внимания и искренней поддержки!

В общественную приемную депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ивана  Демченко обратилась Ирина, прибывшая из Донецкой Народной республики. В Анапу она вынужденно прибыла с ребенком-инвалидом, который нуждается в лечении.

Ирина рассказала Ивану Ивановичу на приеме о проблемах оформления путёвки и сложностях, с которыми столкнулась в процессе сбора документов для лечения Арсения.

Обращение соотечественницы депутат поставил на личный контроль и в течение недели семье была предоставлена путевка на 21 день в санаторий  «Голубая волна».

Ирина благодарит Ивана Ивановича Демченко за помощь ее семье.

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Категория: Новости / Здоровье

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