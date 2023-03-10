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Депутат Госдумы Иван Демченко: первое, чего ждут от нас наши соотечественники - внимания и искренней поддержки!
В общественную приемную депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Ивана Демченко обратилась Ирина, прибывшая из Донецкой Народной республики. В Анапу она вынужденно прибыла с ребенком-инвалидом, который нуждается в лечении.
Ирина рассказала Ивану Ивановичу на приеме о проблемах оформления путёвки и сложностях, с которыми столкнулась в процессе сбора документов для лечения Арсения.
Обращение соотечественницы депутат поставил на личный контроль и в течение недели семье была предоставлена путевка на 21 день в санаторий «Голубая волна».
Ирина благодарит Ивана Ивановича Демченко за помощь ее семье.