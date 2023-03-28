Врач рассказала, как солнечные лучи действуют на прыщи

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Принято считать, что весеннее солнце помогает избавиться от прыщей. Так ли это, объяснила в интервью доктор медицинских наук, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Солнечные лучи могут оказывать противовоспалительное действие, рассказала в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, врач-дерматолог Юлия Галлямова. Однако не стоит надеяться на загар как на универсальное средство от акне, уверена она.

"Солнце, как и любой ультрафиолет, обладает антисептическим действием, то есть под его лучами погибают и стафилококки, и стрептококки. Но если мы говорим о воспалительном заболевании, об акне, а не просто о случайном прыщике, то, конечно, ультрафиолет его не вылечит. Солнце может оказать какое-то противовоспалительное действие, подсушить и замаскировать прыщи, потому что на темной коже они будут менее заметны. Но от акне оно не избавит", – отметила Юлия Галлямова.

По ее словам, механизм развития акне достаточно сложен, поэтому лечение этого заболевания должно быть комплексным.

"Когда мы говорим об акне, то там четыре звена патогенеза. Солнце воздействует только на одно звено. Поэтому, чтобы избавиться от прыщей и акне, лучше пройти комплексное лечение у дерматолога", – посоветовала Юлия Галлямова.

Находясь на солнце, нужно использовать фотозащитные средства, заключила она.

Источник: радио Sputnik