Врач рассказала, какие болезни развиваются из-за весенней погоды

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Весной в природе происходят изменения, которые могут провоцировать возникновение или обострение определенных заболеваний, предупредила в интервью врач-терапевт Татьяна Романенко.

Переменчивая погода в конце марта и начале апреля способствует активизации вирусов, в этот период часто наблюдается всплеск респираторных инфекций, отметила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

"Весна – это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Вирусы "любят" весеннюю переменчивую погоду, они активизируются. Речь не только об инфекциях, которые протекают тяжело – грипп, коронавирус. Массу неудобств доставляют и обычные ОРВИ. Почему они возникают? Во-первых, солнце пригревает, и мы перестаем тепло одеваться. Во-вторых, наша слизистая, барьер на пути вирусов, иссушена из-за отопительного сезона, и у вирусов возрастают шансы попасть в организм", – объяснила Татьяна Романенко.

Весной могут обостряться некоторые неинфекционные заболевания, продолжила терапевт.

"Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: еще ничего не цветет, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Также в весеннее время часто наблюдаются обострения заболеваний мочеполовой системы. Это цистит, у женщин – заболевания женской половой сферы, у мужчин – простатит", – уточнила Татьяна Романенко.

Терапевт порекомендовала при любых жалобах обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Источник: радио Sputnik