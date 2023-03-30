/Здоровье/

Врач рассказала, какие болезни развиваются из-за весенней погоды

Весной в природе происходят изменения, которые могут провоцировать возникновение или обострение определенных заболеваний, предупредила в интервью врач-терапевт Татьяна Романенко.

Переменчивая погода в конце марта и начале апреля способствует активизации вирусов, в этот период часто наблюдается всплеск респираторных инфекций, отметила в интервью радио Sputnik терапевт, семейный врач, главный врач клиники "Твой доктор" Татьяна Романенко.

"Весна – это в первую очередь всплеск респираторных инфекций: насморк, кашель, першение в горле. Вирусы "любят" весеннюю переменчивую погоду, они активизируются. Речь не только об инфекциях, которые протекают тяжело – грипп, коронавирус. Массу неудобств доставляют и обычные ОРВИ. Почему они возникают? Во-первых, солнце пригревает, и мы перестаем тепло одеваться. Во-вторых, наша слизистая, барьер на пути вирусов, иссушена из-за отопительного сезона, и у вирусов возрастают шансы попасть в организм", – объяснила Татьяна Романенко.

Весной могут обостряться некоторые неинфекционные заболевания, продолжила терапевт.

"Изменения в природе могут становиться причиной обострения заболеваний психоэмоциональной сферы. Также мы готовимся весной к всплеску аллергических реакций: еще ничего не цветет, но тает снег, и показавшиеся из-под него реагенты могут представлять угрозу для людей, у которых есть предрасположенность к аллергическим заболеваниям. Также в весеннее время часто наблюдаются обострения заболеваний мочеполовой системы. Это цистит, у женщин – заболевания женской половой сферы, у мужчин – простатит", – уточнила Татьяна Романенко.

Терапевт порекомендовала при любых жалобах обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Источник: радио Sputnik

Просмотров: 213 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске ОСФР по Краснодарскому краю информирует...

Врач рассказала, какие болезни развиваются из-за весенней погоды

Кто победит в российской Премьер-лиге 2022/23?

Новый тип индивидуальных инвестиционных счетов будет создан в России по инициативе Правительства РФ

Иван Демченко и Сергей Лесь обсудили развитие спорта в Крымском районе