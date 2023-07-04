Депутат Госдумы Иван Демченко: внимание - детскому отдыху!

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В Крымском районе подвели итоги первого месяца летней оздоровительной кампании.

Для ребят разработана насыщенная программа с мастер-классами, походами в кино, музей, бассейн, экскурсиями на конную часть спортивной школы «Крымская».

Проведены Дни здоровья, «Мы - за здоровый образ жизни», «День Нептуна», «Веселое многоборье», «Мячик–шоу» и другие мероприятия. Вторая смена уже стартовала, ребят также ждет увлекательная программа.

Как сообщил депутату Госдумы Ивану Демченко в ходе региональной недели глава муниципалитета Сергей Лесь, за лето планируется трудоустроить 643 несовершеннолетних. В первую очередь, это дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении.

На организацию детской оздоровительной кампании по программе «Дети Крымского района» выделено 6,9 млн. рублей из краевого и местного бюджетов.

- Лето - период особого внимания детям. Необходимо усилить не только контроль за ребятами, но и уделить внимание финансовой стороне вопроса - обеспечить детский отдых в учреждениях не только здоровым питанием, но и инвентарём. Также важна работа педагогов и наставников для получения ребятами новых знаний, - рекомендовал Иван Иванович.