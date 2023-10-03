Врач назвал самые полезные кисломолочные продукты

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В чем польза кисломолочных продуктов и какова суточная норма их потребления, рассказал в интервью врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Кисломолочные продукты следует употреблять каждый день, считает доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В интервью он уточнил, сколько кефира, творога и сметаны рекомендуется съедать за сутки.

"Одна-две порции кисломолочных продуктов в день позволяют гарантированно получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. К тому же кисломолочные продукты – это хороший, качественный белок, там относительно мало сахара. Примерная порция – это стакан кефира, упаковка творога (около 200 граммов, – ред.) или две столовые ложки сметаны", – пояснил Михаил Гинзбург.

Бифидо- и лактобактерии необходимы для нормального функционирования микрофлоры кишечника, продолжил врач.

"Бактерии необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, которая участвует в пищеварении, в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний. Когда состав микрофлоры нарушен, там появляется много токсичных форм, их называют факультативными, все становится плохо, в частности, повышается вероятность развития рака толстой кишки", – отметил Гинзбург.

По его словам, лучше отдавать предпочтение фермерской продукции с небольшим сроком годности.

"Чтобы получить максимальную пользу, желательно употреблять разные кисломолочные продукты с коротким сроком годности местного производства. Обычно они более невзрачные на вид, в простых пакетах, но это "живые" продукты. Это могут быть национальные кисломолочные продукты, например, катык, айран. Не надо рассматривать продукты с сахаром как кисломолочные, это скорее сахаросодержащие продукты со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кисломолочные продукты сахар содержать не должны, он убивает всю пользу", – объяснил Михаил Гинзбург.

Диетолог советует выбирать продукты с невысокой жирностью: полностью обезжиренные не содержат витаминов A и D, а слишком жирные могут приводить к набору лишнего веса.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/