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В Крымском районе в рамках «Народной программы» провели анализ работы компьютерного томографа, который установлен в Крымской ЦРБ

По  поручению депутата Госдумы Ивана Демченко активисты проверяют реализацию различных проектов, которые входят в план «Народной Программы». 

 

Это современный аппарат - мультиспиральный компьютерный томографам, который дает трехмерные реконструкции органов и тканей.

С января 2023 года на этом аппарате было произведено 2517 исследований.

Томограф  закуплен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», которую реализует министерство здравоохранения Краснодарского края.

Иван Иванович подчеркнул важность работы команды «Народной программы». Благодаря такой работе ведется контроль реализации проектов и внесения положительных изменений на основании предложений активистов.

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Категория: Новости / Здоровье

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