Врач назвала витамин, необходимый при инфекциях и воспалениях

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Какие продукты содержат витамин, снимающий вялотекущие воспаления и повышающий уровень иммунной защиты организма, рассказала в интервью врач-диетолог Римма Мойсенко.

Дефицит витамина D в организме нередко оборачивается развитием хронических воспалительных заболеваний, предупредила главный врач клиники "Риммарита", кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт, врач превентивной интегративной медицины Римма Мойсенко.

"Витамин D снимает вялотекущее хроническое воспаление, и если человек приходит с обострением какого-то хронического заболевания, то врач может обратить внимание на малый процент в крови витамина D и порекомендовать обязательно восполнить этот дефицит. Витамин D – это основная рабочая лошадка. Это сильный иммуномодулятор. Как только человек заболевает вирусной или бактериальной инфекцией, ему назначают троекратную дозу витамина D для того, чтобы поднять уровень иммунной защиты", – отметила Римма Мойсенко в интервью радио Sputnik.

По ее словам, под влиянием солнечных лучей у некоторых людей витамин D не вырабатывается. А при определенных заболеваниях он может не усваиваться даже с пищей, добавила диетолог. Однако выявить эти нарушения и назначить правильную форму витамина D может только врач, подчеркнула Римма Мойсенко.

"Витамин D – это жирорастворимая молекула. И нам нужно иметь хорошую желчевыводящую систему, которая позволяет нам связывать его с желчью и проводить по тонкому кишечнику для дальнейшего всасывания. Если у нас проблемы с оттоком желчи или слабая микробиота кишечника, тогда витамин D не усвоится. В этом случае нам нужна водорастворимая позиция витамина D или внутримышечная инъекция, которая дает хоть как-то насытить организм этим веществом", – пояснила врач.

Здоровый человек может получить необходимую дозу витамина D из продуктов, считает она.

"Два желтка через день – это будет хороший источник витамина D. Это также сливочное масло. Его нужно обязательно давать и детям, и пожилым людям. Большое количество витамина есть в сельди, скумбрии и печени трески. Вообще, в жирной рыбе, которая содержит не только витамин D, но и омега-3 жирные кислоты, а также витамины А и Е. Если еда хорошо усваивается, то и витамин D тоже будет хорошо усваиваться", – заключила Римма Мойсенко.

Источник: радио Sputnik