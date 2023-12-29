Внезапно разболелась голова? Есть причины, о которых не все знают

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Причины головной боли могут быть довольно неожиданными, предупредила кандидат медицинских наук, невролог Ольга Котова. Головная боль может быть вызвана серьезным заболеванием, поэтому оставлять ее без внимания нельзя.

Однако зачастую этот симптом бывает связан с физическим напряжением, причины которого неочевидны для самого пациента, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, невролог, психиатр, психотерапевт, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.

В частности, спровоцировать внезапную головную боль может неудобное рабочее место, частые видеозвонки или одежда не по погоде, привела примеры врач.

"Когда вы долго сидите за компьютером в одной позе, если у вас рабочее место не эргономично, это может создавать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица, плечевого пояса. И это может давать головную боль. Голова может болеть и из-за мороза, особенно когда вы не по погоде одеты: мышцы спазмируются, возникает физический стресс в связи с низкой температурой. Перенапряжение зрения, например, во время видеозвонков, тоже может давать головную боль", – объяснила Ольга Котова.

Нарушение режима сна и отдыха тоже может привести к появлению головной боли, продолжила она.

"Сон меньше шести часов – это фактор риска развития самых разных заболеваний и состояний, в том числе головной боли. Режим сна и отдыха – очень важная составляющая (здорового образа жизни, – ред.), и сон очень много от чего нас защищает, в том числе и от головной боли", – отметила Ольга Котова.

Наиболее коварное воздействие на организм, по ее словам, оказывает алкоголь.

"Когда мы принимаем алкоголь, мы расслабляемся, и голова перестает болеть. Но когда проходит действие алкоголя, возникает синдром отмены, человеку становится плохо, тревожно, опять мышцы напрягаются, и головная боль возвращается. Плюс алкоголь – это то вещество, которое требует регулярного обезвреживания, то есть организм борется с интоксикацией, и это стрессовая ситуация для него. Регулярный прием алкоголя в сочетании с другими факторами стресса тоже способствует напряжению мышц шеи, верхнего плечевого пояса и головы", – добавила Ольга Котова.

Чтобы снизить риск внезапных приступов головной боли, нужно понять, какой фактор является триггером, и попытаться от него избавиться, посоветовала врач. Кроме того, ежедневно за два часа до сна следует устраивать себе "цифровой детокс" и отдыхать от потока информации, это даст возможность успокоиться и заснуть в расслабленном состоянии, уверена Ольга Котова. Если подобные меры не помогают, необходимо обратиться к врачу, заключила она.

Источник: радио Sputnik