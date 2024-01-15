"Ужасная история". Чем опасен храп

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Почему возникает храп, как он сказывается на здоровье и как от него можно избавиться, рассказал в интервью лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Проблема храпа знакома многим, и она связана не только с дискомфортом, который испытывают близкие храпящего, отметил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, громкие хриплые звуки, издаваемые во сне, сигнализируют о том, что мозг человека получает недостаточно кислорода.

"Храп – это совершенно ужасная история. Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает. Человек может просыпаться на следующее утро утомленным и разбитым. Нарушаются обменные процессы, человек начинает прибавлять в весе, у него повышается артериальное давление. В результате возникают колоссальные риски инфаркта и инсульта", – объяснил Владимир Зайцев в интервью радио Sputnik.

Причины храпа могут быть самыми разными, продолжил он.

"Человек может храпеть либо из-за отека слизистой оболочки полости носа, либо из-за разрастания носовых раковин. Также причиной хронического храпа может быть искривленная перегородка носа, полипы в полости носа, неправильный образ жизни, например, вечерние переедания. Эпизодически храп может возникать при остром или аллергическом рините, то есть при насморке. Это разовая история, когда слизистая носоглотки отекает и воспаляется", – уточнил Владимир Зайцев.

Врач дал совет, как решить проблему храпа.

"С храпом нужно приходить не к врачу-сомнологу, а к лор-врачу. Лор-врач осмотрит, оценит степень выраженности проблемы, выяснит, что этому способствует – искривленная перегородка носа, носовые раковины, носоглотка, синусит, полипы или избыточный вес. И даст рекомендации. Там, где надо, проводится хирургическая операция. Там, где возможно, оказывается амбулаторная помощь. Порой нужно просто промыть пазухи, полость носа и носоглотку, снять воспаление и отек, и этого будет вполне достаточно, чтобы носовое дыхание стало полноценным", – заключил Владимир Зайцев.

Источник: радио Sputnik