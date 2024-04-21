Школу и офис врача общей практики начнут строить в Крымске

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В 2024 году, объявленном в России Годом семьи, в микрорайоне "Надежда" в городе Крымск Краснодарского края начнут строительство современного офиса врача общей практики и просторной школы.

Об этом глава Крымского района Сергей Лесь сообщил депутату Государственной Думы Ивану Демченко во время рабочей встречи в рамках региональной недели.

"Благодаря инициированным Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным национальным проектам жизнь миллионов россиян становится комфортнее и удобней. Причем не только в мегаполисах, но и небольших населенных пунктах по всей стране", - подчеркнул депутат Демченко.

Строительство офиса врача общей практике началось в микрорайоне "Надежда" в Крымске – он будет готов уже к концу этого года. Общая стоимость работ – более 30 млн рублей, деньги выделены по государственной программе «Развитие здравоохранения Краснодарского края» в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Контроль за ходом и качеством работ осуществляет руководитель муниципалитета вместе с медиками и общественностью.

В этом году здесь также начнут строительство просторной и красивой школы на 550 мест, что позволит ликвидировать вторую смену в общеобразовательных учреждениях Крымска.