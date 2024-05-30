Диетолог назвала продукты – провокаторы храпа

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Какая пища способствует появлению храпа, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

Храп, если он не вызван анатомическими особенностями, может быть следствием употребления определенных продуктов, отметила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, реабилитолог Ольга Перевалова.

По ее словам, в первую очередь это молочные продукты.

"Продукты, которые образуют в носоглотке большое количество слизи, – это прежде всего молочка: кефир, ряженка, простокваша, молоко, особенно с чем-то сладким – йогурты с ягодами, фруктами, сухофруктами. Если люди решили заменить ужин на сладкий йогурт, дальше пошли спать – в носоглотке скопилась сладкая слизь, а это среда для размножения грибковой флоры. Образующееся препятствие в виде слизи и местного воспаления приводит к тому, что проходимость дыхательных путей уменьшается, отсюда свист и храп", – объяснила врач.

Храп провоцирует углеводистая, сладкая, соленая пища и алкоголь, продолжила Перевалова.

"Сладкое, углеводы – любимый корм для разного рода инфекций и грибков. Поэтому если мы ужинаем чем-то сладким, или поели, а потом закусили сладеньким – такое бывает у многих людей, – то не удивительно, что потом будешь храпеть. Также провоцируют храп некоторые полуфабрикаты. Не очень качественный мясной продукт в обвалке – это большое количество крахмала, и в любом случае – дополнительные углеводы. Алкоголь и соленое задерживают жидкость, вызывают отек. Вечером человек выпил алкоголь, закусил соленой, жирной рыбой, на утро встает отечный. Отекает не только лицо, отекает все тело, в том числе и дыхательные пути", – пояснила диетолог.

Тем, кто столкнулся с проблемой храпа, врач рекомендует пересмотреть вечерний рацион.

"Есть смысл перейти на продукты, которые не вызывают скопления слизи в дыхательных путях. Это нежирные сорта рыбы, мяса, птицы с овощами. И поменьше лить масла, меньше солить", – посоветовала Ольга Перевалова.

Источник: радио Sputnik