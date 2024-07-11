Приглашаем на бесплатный зумба-класс «Танцуем против рака груди»
Мероприятие состоится 17 июля в 19:00 в парке Фрунзе в Амфитеатре и организовано Благотворительной Организацией «Рак Победим» при поддержке Avon Россия и медицинской организацией ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» МЗ КК.
Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам здоровья и профилактике рака груди. В программе: танцевальные мастер-классы, выступления онкологов и возможность записаться на бесплатные индивидуальные консультации маммологов.
Присоединиться может любой желающий. Регистрация по ссылке https://forms.gle/yW6AfFebRM5qsfoU7
Мы будем признательны, если вы опубликуете анонс этого важного события на ваших информационных платформах.
Журналистам, которые придут на мероприятие, предоставится возможность пообщаться с авторами проекта, героями и участницами, прошедшими лечение. Они с радостью поделятся своими историями выздоровления и вдохновят на регулярную профилактику и раннюю диагностику рака груди.
Спасибо за ваше внимание и поддержку!
Следите за программой на https://vk.com/rakpobedim_com.
Вопросы можно задать по телефону: 89604452288.
Источник: Команда АНО «Рак Победим»
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