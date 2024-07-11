Приглашаем на бесплатный зумба-класс «Танцуем против рака груди»

/Здоровье/

Мероприятие состоится 17 июля в 19:00 в парке Фрунзе в Амфитеатре и организовано Благотворительной Организацией «Рак Победим» при поддержке Avon Россия и медицинской организацией ГБУЗ «Онкологический диспансер №3» МЗ КК.

Цель мероприятия – привлечь внимание к проблемам здоровья и профилактике рака груди. В программе: танцевальные мастер-классы, выступления онкологов и возможность записаться на бесплатные индивидуальные консультации маммологов.

Присоединиться может любой желающий. Регистрация по ссылке https://forms.gle/yW6AfFebRM5qsfoU7

Мы будем признательны, если вы опубликуете анонс этого важного события на ваших информационных платформах.

Журналистам, которые придут на мероприятие, предоставится возможность пообщаться с авторами проекта, героями и участницами, прошедшими лечение. Они с радостью поделятся своими историями выздоровления и вдохновят на регулярную профилактику и раннюю диагностику рака груди.

Спасибо за ваше внимание и поддержку!

Следите за программой на https://vk.com/rakpobedim_com.

Вопросы можно задать по телефону: 89604452288.

Источник: Команда АНО «Рак Победим»