Депутат Демченко: о ремонте поликлиники в станице Варениковской

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По краевой программе "Развитие здравоохранение" активно продолжается капитальный ремонт терапевтического и детского отделения детской поликлиники больницы в станице Варениковской Крымского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Сейчас здесь проводится внутренняя отделка помещений, в ближайшее время отремонтируют стены, полы и потолки, обновят фасад здания и заменят коммуникации, отметил парламентарий. Несколько лет назад в станице капитально отремонтировали здание взрослой поликлиники.

"Благодаря инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту "Здравоохранение", федеральным и краевым программам софинансирования в Крымском районе и других муниципалитетах Краснодарского края модернизируется система медицинских организаций – качественные современные диагностика и лечение становятся доступны жителям даже небольших населенных пунктов", - подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.