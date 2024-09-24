От испорченной курятины человека рвет, но он не умирает

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Поскольку только эти дети отравились, версию какой-то инфекции или испорченного продукта исключаем. Напрашивается вывод о том, что кто-то по неосторожности что-то добавил в еду. Врач-терапевт Филипп Кузьменко высказал предположение, чем могли отравиться дети в Красноярском крае.

"Когда у нас испортилась курочка или какой-нибудь шпинат, мы не заметили, съели, - от этого не умирают. Это портит день, человека рвёт, у него понос, но это не смертельно. Это явно не связано с какой-то инфекцией и испорченным продуктом. Если мы подумаем, что это что-то в магазине, такое возможно. Но исключаем эту версию, потому что только эти дети отравились. Напрашивается вывод о том, что кто-то по неосторожности что-то добавил в еду, вероятнее всего, внешне похожее на то, что мы часто добавляем в еду – может, какой-то порошок. Пестициды – очень даже может быть. Может быть, дети там готовили еду, там пельмени были – то, что мог бы приготовить ребенок. Может, ребенок приготовил пельмени, решил их посыпать", - сказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Источник: радио Sputnik