Существует ли осенняя аллергия?

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Мнение врача

Что вызывает аллергическую реакцию осенью и как ее отличить от простуды, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Осенняя аллергия – миф, придуманный и раздутый журналистами, считает врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, то что называют осенней, – это круглогодичная аллергия на споры плесневых грибов.

"Листва опадает, и в ней начинают размножаться плесневые грибы, особенно если чуть-чуть дождиком помочит. И до тех пор, пока снегом это все не закроет, листву будет раздувать ветром и эти споры поднимать воздух. Люди на это реагируют", – отметил Владимир Болибок.

Он назвал симптомы условно "осенней" аллергии.

"Это чиханье, покашливание, у особо чувствительных может быть бронхоспазм, то есть обострение бронхиальной астмы, заложенность носа, насморк, редко, но может быть конъюнктивит", – рассказал Владимир Болибок.

Сезонную аллергию на споры достаточно сложно отличить от простуды, продолжил врач.

"Симптомы респираторной простуды очень напоминают симптомы аллергии, но отличить все же можно. Они начинают проявляться как раз там, где вы встречаетесь с аллергеном. То есть человек вышел на улицу, идет, солнышко, все хорошо, ветерок дует относительно теплый, а у него вдруг насморк, заходит в помещение, у него все прошло. Начавшийся при ОРВИ насморк держится два-три дня, если только не пользоваться лекарствами, при ОРВИ человек может чихать, но относительно редко. А при аллергии насморк начинается с чихания, а потом появляется заложенность носа и начинают течь сопли", – заключил Владимир Болибок.

Источник: радио Sputnik