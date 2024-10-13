В станице Варениковской ремонтируют детскую поликлинику

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До конца 2024 года завершится ремонт терапевтического и детского отделений детской поликлиники Крымской центральной районной больницы в станице Варениковской. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

В здании утеплили фасад и заменили окна, проводится полная внутренняя отделка – все работы реализуются за счет краевой программы "Развитие здравоохранения", отметил парламентарий.

Два года назад проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники в станице Варениковской, напомнил Иван Демченко.