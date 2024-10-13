/Здоровье/

В станице Варениковской ремонтируют детскую поликлинику

До конца 2024 года завершится ремонт терапевтического и детского отделений детской поликлиники Крымской центральной районной больницы в станице Варениковской. Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы Иван Демченко.

 

В здании утеплили фасад и заменили окна, проводится полная внутренняя отделка – все работы реализуются за счет краевой программы "Развитие здравоохранения", отметил парламентарий.

Два года назад проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники в станице Варениковской, напомнил Иван Демченко.

Просмотров: 59 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Социальный фонд напоминает...

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

В Кореновске мужчина признан виновным в применении насилия к полицейскому

ОБНАРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ВЫПИСКЕ ЕГРН

В станице Варениковской ремонтируют детскую поликлинику