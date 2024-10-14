Социальный фонд напоминает...

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В 2024 году единовременную выплату в связи с рождением ребенка получили более 9 тысяч кубанских семей. Всем гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России, при рождении или усыновлении каждого ребенка предоставляется единовременное пособие в размере 24604 рублей 30 копеек.

С начала 2024 годаданную выплату получили 9,7 тысячи кубанских семей. Отделением СФР по Краснодарскому краю на эти цели было направлено более 238 миллионов рублей. Работающим гражданам единовременное пособие назначается проактивно в течение 10 рабочих дней со дня получения сведений из реестра ЗАГС о рождении ребенка. Неработающим родителям для оформления выплаты нужно подать заявление в клиентскую службу Отделения Социального фонда по Краснодарскому краю или на портале госуслуг.

Это — разовая мера поддержки, которая положена всем российским семьям независимо от уровня дохода. Получить средства могут также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка. Срок, в течение которого необходимо обратиться за выплатой пособия, составляет 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения фонда по Краснодарскому краю, позвонив в единый контакт-центр (ЕКЦ): 8(800)100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 8:00 до 16:00 часов. Кроме того, вы можете обратиться лично в клиентскую службу Отделения СФР по Краснодарскому краю.

Источник: Клиентская служба (на правах отдела) в г. Новороссийске Отделения Социального фонда России по Краснодарскому краю