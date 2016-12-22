В Правительстве РФ предложили продавать настойку боярышника по рецепту

/Здоровье/

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин 22 декабря заявил, что валокордин и настойку боярышника будут продавать в аптеках по рецепту врача.

«Что касается медицинских препаратов, то, безусловно, они должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей, по рецептам», — сказал он.

Он привел в пример валокордин и пояснил, что для улучшения самочувствия человеку требуется не более 40 капель. По его словам, в маленьком пузырьке содержится 4 тыс. капель препарата.

«Зачем это продавать в таре, которая 500 мг или 0,5 л? Это несерьезно. Поэтому будет ограничение и по таре, и по местам продажи», — отметил вице-премьер.

Хлопонин добавил, что такие меры будут предприняты и в отношении настойки боярышника. Сейчас это лекарство можно приобрести даже в автоматах. Он отметил, что такие автоматы будут ликвидировать.

Вице-премьер уточнил, что правительство будет следить за процессом оборота таких препаратов.

«Мы работаем в тесной связи с Министерством здравоохранения и нашими аптекарскими сетями. Никакой очереди не будет», — сказал он.

Хлопонин выразил уверенность, что цены на эти препараты не увеличатся в связи с изменением правил их продажи.

«Безусловно, это не произойдет. Мы сейчас с Минфином дорабатываем модель, при которой те производители, которые будут поставлять в аптечную сеть медицинские препараты, будут просто оформлять декларации, и акциз будет равен нулю», — пояснил вице-премьер.

Источник: kuban24.tv