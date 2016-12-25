Минздрав: 92 человека, находившиеся на борту Ту-154, погибли, все сотрудники моргов Сочи выведены на работу

/Здоровье/

Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту потерпевшего крушение в небе над Черным морем самолета Ту-154 Минобороны РФ, погибли.

Об этом сообщает Life со ссылкой на данные Министерства здравоохранения, которые оказались в расположении телеканала, передает "Российский Диалог".

В настоящее время все работники судебно-медицинских моргов Сочи выведены на работу. Ожидается доставка тел погибших в крушении воздушного судна для опознания родственниками.

Тем временем источник агентства РИА "Новости" сообщает о семи найденных телах погибших на месте трагедии.

Глава правительства Дмитрий Медведев пообещал, что государство окажет всем помощь, кого затронула катастрофа. Государственную комиссию по расследованию причин трагедии возглавит министр транспорта Соколов.

Ранее "Российский Диалог" сообщал, что поисково-спасательной операций руководит лично министр обороны Сергей Шойгу.