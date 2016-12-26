Птичий грипп начал передаваться от кошек людям

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Американский ветеринар был инфицирован птичьим гриппом штамма H7N2, который передался ему от одной из нескольких десятков больных кошек, содержавшихся в нью-йоркском приюте домашних животных.

Это первый случай заражения человека данным вирусом от этого вида млекопитающих.

По словам врачей, были обследованы 162 сотрудника и волонтера, работавших в центре по уходу за животными, где были зафиксированы случаи заболевания птичьим гриппом. Симптомы обнаружились только у одного ветеринара, который переболел легкой формой болезни. Хотя нет никаких признаков, что были инфицированы другие люди, представители департамента здравоохранения Нью-Йорка призывают жителей города быть осторожными и следить за состоянием здоровья домашних кошек.

Кошка, которая передала H7N2 человеку, могла заразиться, съев больного голубя или контактируя с другой кошкой. Ее пришлось усыпить, поскольку вирус вызвал тяжелую пневмонию. У большинства животных симптомы легкие, поэтому, как полагают ветеринары, они смогут справиться с болезнью.

H7N2 — один из штаммов вируса птичьего гриппа. Заболевание, которое он вызывает, по симптомам напоминает обычный сезонный грипп. У инфекции небольшая патогенность, то есть она редко оказывается опасной для жизни человека. Другие штаммы птичьего гриппа — H5N1 и H7N9 — высоколетальны. Хотя вирусы пока не могут передаваться от человека к человеку, обмен генов с инфекционными агентами, вызывающими сезонный грипп, может спровоцировать пандемию.

Источник: yugopolis.ru