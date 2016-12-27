Как выбрать рыбу для диеты

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Задумывались ли Вы когда-либо над той особенностью, что наибольшее число долгожителей присутствует среди тех, кто живет на берегу океана, среди жителей Японии?

Дело в том, тех, кто чаще употребляет в пищу морскую рыбу, способствуют тем самым поступлению в организм необходимых ему жирных аминокислот Омега-3 и Омега-6, а также различных витаминов и минералов, которые являются жизненно необходимыми. Такой ценный продукт, как рыба, является отличным поставщиком белка высокого качества, а благодаря витамину D, присутствующему в ней, организмом лучше усваивается фосфор и кальций, прочность костей и зубов увеличивается. Многие сорта рыбы используются в диетах для похудения, ведь рыба усваивается желудком на тридцать процентов быстрее, чем мясо. Так, для переваривания мяса организму будет необходимо затратить три или четыре часа, а для переваривания рыбы в полтора раза меньше: два или три.

Употребление рыбы будет полезно при многих заболеваниях. Присутствие в рационе данного продукта очень желательно для тех, кто страдает от некоторых сердечных заболеваний, от гипертонии или атеросклероза. Рыба обладает противоопухолевыми свойствами, также она способствует и понижению давления. Кроме того, такой отличный продукт будет нужен и беременным, и для тех, кому требуется повысить сопротивляемость своего организма к различным заболеваниям, улучшить иммунитет. Как показала практика, люди, сидящие именно на рыбной диете, теряют лишние килограммы гораздо быстрее, чем те люди, которые придерживаются иных способов похудения.

Именно поэтому многие диетологи советуют включать в рацион рыбу, заменяя данным продуктом высококалорийное мясо. Однако перед тем, как приступить к рыбной диете, следует подробным образом ознакомиться с теми сортами рыбки, которые действительно будут полезны во время борьбы с ненужным весом. К выбору нужного продукта стоит отнестись очень серьезно, ведь отдельные сорта рыбы по количеству калорий могут превзойти даже свинину.

Итак, существует три сорта рыбы:

• Жирная рыба (начиная с восьми процентов). К ней относятся жирная сельдь и палтус, угорь и скумбрия, а также осетровые. На каждые сто грамм продукта здесь приходится от двухсот до двухсот пятидесяти килокалорий, и это очень значительные цифры!

• Рыба средней жирности (от четырех до восьми процентов). К данному сорту относятся судак и зубатка, нежирная сельдь и горбуша, тунец и ставрида, карп и морской окунь, а также форель. Калорийность такого продукта будет значительно меньше – от ста до ста сорока килокалорий на сто грамм.

• Нежирная рыба (меньше четырех процентов жирности). В данном списке будут присутствовать треска и камбала, хек и минтай, щука и речной окунь, лещ и навага. А калорийность этой группы будет весьма невелика – от семидесяти до ста килокалорий.

Стоит отдельно отметить, что для составления меню диеты не подойдет рыба копченая, ведь во время копчения в продукте образовываются канцерогенные вещества, которые при употреблении такой рыбы в значительном количестве могут даже спровоцировать возникновение раковых заболеваний. Если же захочется время от времени полакомиться копченой рыбкой, то предпочтение следует отдать тому продукту, который был приготовлен холодным способом. Рыба холодного копчения имеет в составе меньше неполезных, канцерогенных веществ, и диетологи позволяют включать ее в рацион время от времени: не чаще, чем один раз в семь дней. Копченую пресноводную рыбу лучше не есть, так как данный вид тепловой обработки не всегда может уничтожить паразитов.

Итак, для правильного соблюдения рыбной диеты стоит воспользоваться следующими рекомендациями:

• Тщательно и правильно подбирать рыбку для своего рациона, обращая внимание на степень ее жирности. Отличными вариантами будут нежирные сорта. Также в малых количествах можно употреблять горбушу и форель.

• Другие продукты, присутствующие на Вашем столе, должны быть хорошо совместимы с рыбкой. Можно включать в меню различные виды овощей: свеклу и огурцы, сладкий болгарский перец и морковь, любой вид капусты, а также разнообразные виды зелени (шпинат и салат, укроп и петрушку, рукколу). Не стоит кушать вместе с рыбой картофель, томаты, баклажаны и редьку.

• Нужно выбирать и наиболее полезные варианты приготовления этого продукта. Рыбу лучше всего запекать, готовить на пару, тушить или варить, а копченый, соленый или жареный вариант пользы не принесет.

• Во время прохождения диеты не нужно употреблять соль. Разрешается использовать небольшое количество специй и сока лимона.

Данные советы помогут сделать Вашу диету в большей степени действенной и максимально полезной для организма.

Стоит остановиться поподробнее и на вопросе приготовления рыбки, ведь рецепты приготовления блюд из рыбы для желающих похудеть – это тоже отдельная наука, которую стоит подробно и хорошо изучить. В каждом отдельном случае учитываются полезные свойства того или иного сорта данного продукта. В некоторых случаях может возникнуть необходимость проконсультироваться со своим врачом, для того чтобы узнать, насколько безопасным будет употребление той или иной рыбы, например, при таких заболеваниях, как диабет или гастрит.

В отварном виде для диетического стола лучше всего употреблять такие виды рыбки: треска или минтай, пикша или камбала, тунец. Также дополнить это меню при желании можно и морепродуктами: крабами или же креветками. Отваривание рыбы или приготовление данного продукта на пару способствует снижению в ней калорий. Именно такой способ термической обработки, как приготовление на пару, будет в этом случае являться наиболее полезным, а, помимо всего прочего, еще и весьма вкусным. Рыбка в таком случае получается очень нежной. Для придания блюдам аромата можно дополнительно полить их соком лимона и украсить их сверху небольшой веточкой огородной зелени: петрушкой или укропом. Также можно использовать специальную ароматную приправу.

Отличным диетическим кушаньем для желающих сбросить лишние килограммы является такое блюдо, как уха без картофеля. Такой ухи можно скушать столько, сколько захочется, не тревожась при этом за фигуру. Из щуки можно приготовить весьма вкусный и полезный бульон. Такое блюдо будет ароматным и питательным при минимальном количестве калорий.

Для того чтобы худеть на рыбной диете, нужно стараться как можно реже пользоваться соусами в ходе приготовления продуктов и в ходе приемов пищи, так как соусы способствуют увеличению аппетита, что, естественно, Вам вовсе ни к чему. Если же не нравится запах какого-то сорта рыбы, то можно перед непосредственным приготовлением подержать продукт в течение часа в молоке – неприятный запах уйдет.

Для варки очень хорошо подойдет филе трески. Кусочки этого вида рыбки во время приготовления не потеряют своей формы, не развалятся. Если же хочется отварить что-то другое, то можно использовать небольшую хитрость: добавить в кипящую воду небольшое количество уксуса и спокойно готовить филе, не бояться, что оно распадется по частям. В результате будет получено очень ароматное и привлекательное на вид блюдо, кроме того, обладающее полезными свойствами и превосходными вкусовыми качествами.

Рецепты запекания рыбы, предлагаемые специально для желающих похудеть, подразумевают использование минимального количества масла. И сам процесс приготовления при этом основан на помещении продукта в духовку шкаф, где он будет подвергаться равномерной тепловой обработке со всех сторон. Запеченная рыбка получается более вкусной, чем отварной вариант. Для запекания можно использовать как фольгу, так и специальный рукав. Если же за несколько минут до готовности блюдо продукт освободить от своей «защиты», то можно добиться вкусной корочки, при этом не используя неполезное масло, как при жарении. Также рыбку можно попробовать запечь и в натуральном йогурте, который ничем не отличается на вкус от сметаны, но при этом обладает меньшей калорийностью.

Рыба – это очень полезный и вкусный продукт, который может оказать отличную помощь в борьбе с лишним весом. Отдавайте предпочтение нежирным, диетическим сортам, и выбирайте вкусные и полезные варианты приготовления. На целую неделю можно составить разнообразное меню, в котором будет присутствовать рыбка в отварном, запеченном или жареном виде. Ежедневное употребление таких диетических блюд поможет обрести желаемую стройность и красоту.

Источник: subscribe.ru