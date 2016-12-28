Курс валют
60.86
63.57
/Здоровье/

Стало известно, когда в России появится новый препарат от рака

Российский препарат для лечения онкологических заболеваний, который показал "фантастический результат", будет доступен через год-полтора, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. 

Она рассказала, что новое лекарство, которое пока носит "рабочее" название PD-1, проходит вторую фазу клинических испытаний. Медики отмечают, что препарат уже показал "фантастический результат" в борьбе с некоторыми видами злокачественных опухолей и их метастазами. 

Министр надеется, что через год или полтора препарат будет доступен для пациентов. 
Она добавила, что за результатами работы российских ученых следит весь мир, поскольку Россия — одна из немногих стран, где создают "таргетное" лекарство от рака.

Каждый третий мужчина и каждая четвертая женщина на Земле становятся жертвами рака. В России от злокачественных опухолей страдают примерно три миллиона человек. Ежегодно онкологические заболевания находят у примерно 500 тысяч россиян.

Источник: ria.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

В Чечне школьницам запретили наряжаться в снежинок

Глава Крыма пожалел потраченных на логотип республики денег

Мужчина убил свою бабушку бейсбольной битой в пригороде Краснодара

В Краснодаре при пожаре погибла пенсионерка

Обвиняемый в убийстве признал вину и был оправдан