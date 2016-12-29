В России запустят пилотный проект биобанков органов и тканей

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Пилотный проект по созданию в России биобанков органов и тканей будет запущен в 2017 году. Об этом сообщил в среду соруководитель направления "Биомедицина" программы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов в кулуарах мероприятия по презентации живого эквивалента кожи в Институте биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН.

По его словам, дорожная карта HealthNet предусматривает запуск пилотного проекта биобанка органов и тканей, клеточных линий и биомедицинских продуктов уже в 2017 году. В 2018 году проект стартует в пяти регионах, в 2021-2035 - в городах-миллионниках. Одним из первых в биобанк войдет живой эквивалент кожи, разработанный Институтом биологии развития.

"Проект Института биологии развития подпадает под наши приоритеты, среди которых создание искусственных органов и систем. Мы также видим коммерческую рентабельность этого проекта, который связан с задачей по созданию в России развитой системы биобанков. Например, когда такой банк появится на Дальнем Востоке, туда смогут приехать китайцы, которым требуется восстановление кожи", - пояснил Ломоносов.

Источник: tass.ru