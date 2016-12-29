Правительство РФ утвердило список жизненно важных лекарств на 2017 год

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении нового списка жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

"Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей",- сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Как заявил премьер, с недавнего времени перечень таких лекарств стал формироваться более открыто и с участием профессионального сообщества. Благодаря этому, правительство будет лучше понимать, какие лекарства наиболее востребованы, какова ситуация с ценами на них, а также насколько регионы обеспечены тем или иным лекарственным препаратом.

"Цены, вообще, на лекарства и проблемы здравоохранения по социологическим опросам остаются, может быть, одной из наиболее существенных тем для практически любой российской семьи", - сказал Медведев.

Источник: tass.ru