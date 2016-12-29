Как борются с похмельем в разных странах мира?

/Здоровье/

«У человека с похмелья все нервы навыпуск», — говорил Веничка. Поэтому обойдемся без рецептов вроде чая из зеленых муравьев и томатного сока с глазом овцы, а приглядимся лучше к бухлеру и контрпиву. Мы спросили у коллег из разных стран, как на их родине на самом деле приходят в себя после отчаянного веселья. Теперь делимся советами, что есть и пить, если похмелье застало вдали от рассола, а таблетки глотать не хочется.

Норвегия

Норвежцы наутро после веселой, но плохо запомнившейся ночи могут сурово опрокинуть стаканчик-другой молока или жирных сливок. А если не могут, переводят тяжелый взгляд на лефсе с ракфиском (забродившая форель с луком и сметаной в картофельном лаваше) или, как и многие другие скандинавы, плетутся в ближайшую кебабную.

Кавказ

В Грузии после удавшегося застолья (а других в этих краях и не бывает) выпивают стакан чистого соуса ткемали. А едва ощутив в себе силы для еды, кавказцы налегают на жирный горячий хаш. Мясной бульон «хашой» или «хашу» упоминается еще в армянском лечебнике «Утешение при лихорадках» 1184 года. Там с его помощью советуют лечить озноб при простуде и «лихорадку из-за забот и скорби». Рецепт в прямом смысле слова проверен веками.

Италия

В солнечной Италии предпочитают поправляться крепким кофе c бананом на десерт. Некоторые итальянцы знают, что в эспрессо много кофеина, а в бананах — калия, другим просто нравится сочетание. Это и впрямь так вкусно, что даже похмельный истукан снова начинает смотреть на жизнь с интересом.

Боливия

В Боливии народный антипохмелин называют levanta muertos («поднимающее мертвых»). Если наутро это слишком сложно выговорить, шепните в местном ресторанчике одно слово — «фрикасе». Перед вами тут же поставят тарелку ароматного рагу из тушеной свинины с перцем чили, тмином и кукурузной кашей. Дальше останется только мычать от удовольствия.

Турция

У турок есть специальный суп для снятия похмелья — ??kembe ?orbas?, который готовится из говяжьей требухи, яиц, лука и чеснока. Не меньше ценится и кокореч — бараньи потрошки на вертеле с овощами и хрустящей лепешкой или картошкой фри.

Германия, Австрия и Нидерланды

Немцы вместе с австрийцами и голландцами клин клином вышибают и готовятся к трудному утру заранее — держат в холодильнике Konterbier («контрпиво») или Reparaturseiterl (reparatur — «ремонт», seiterl — 300 мл пива, все вместе — «немного пивка для рывка»). Так называют 0,3-литровую баночку пива специально для опохмела. Объем четкий, потому что тут важно не переусердствовать и не схлопотать статус Aufgew?rmten, что в вольном переводе значит «Смотрите, он уже опять тепленький!».

Шотландия

Шотландцы презирают кока-колу и считают газировку Irn-Bru нектаром богов, поэтому не перестают ее пить даже во время похмелья. А чтобы подкрепиться, готовят шотландский завтрак, который от английского отличается присутствием на тарелке хаггиса — национального лакомства из пряных бараньих потрошков. Еще одно местное блюдо, способное добавить солнца в серое похмельное утро, — яйцо по-шотландски (Scotch Egg). Здесь никакой экзотики — вареные яйца «укутывают» в фарш и обжаривают в панировочных сухарях, — но работает же!

Китай

Китаец с похмелья дрожащей рукой тянется к чайничку с зеленым чаем — этот напиток считается панацеей. Но мудрость Конфуция в Китае разлита в воздухе, поэтому чаще местные играют на опережение и перед застольем выпивают стакан подслащенной воды (достаточно одной ложки обычного сахара). Этот нехитрый прием позволяет им медленнее хмелеть и уберегает от утренних клятв вроде этой: «Больше — никогда!».

Источник: https://www.skyscanner.ru