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/Здоровье/

В России с 1 января заработает федеральный регистр людей с ВИЧ

С 1 января в России запускается федеральный регистр ВИЧ-инфицированных пациентов.

Он поможет получить полную информацию о количестве больных, по лечению и обеспеченности лекарствами. По мнению директора департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елены Максимкиной, с началом ведения регистра, а также с переходом на централизованные закупки препаратов для терапии вируса появится возможность перейти к адресным закупкам в зависимости от потребностей каждого внесенного в регистр пациента.

При этом принудительного включения в регистр и ответственности за непостановку на учет не будет.

Источник: tass.ru

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Категория: Новости / Здоровье

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