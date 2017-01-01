Министр здравоохранения Кубани помог появиться на свет 870-граммовой девочке
В перинатальном центре Сочи сложные роды принял утром 1 января министр здравоохранения края, доктор медицинских наук Евгений Филиппов.
С помощью врачей на свет появилась 870-граммовая девочка. Нынешний рост малышки всего 23 сантиметра. Сейчас она и мама находятся под опекой врачей, сообщает пресс-служба кубанского минздрава.
В Краснодарском крае работает 5 оснащенных современным оборудованием, перинатальных центров, в которых выхаживают детей с тяжелыми патологиями.
В ближайшие 5 лет планируется улучшить материально-техническую базу медучреждений, продолжить оснащение детских поликлиник и родильных отделений современным оборудованием, включая диагностическое, реанимационное и реабилитационное. Также заложено в стратегию развитие краевой перинатальной сети. В нынешнем году запланировано открытие перинатального центра в Сочи.
Источник: yugopolis.ru