Что должно быть на праздниках в домашней аптечке

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Аптечка есть в доме каждого россиянина. Однако при этом часто она составлена хаотично, и из-за этого нужных препаратов может попросту не оказаться под рукой.

Умение составлять домашнюю аптечку — довольно важное. Ведь впереди праздники, и многие аптеки будут закрыты, другие станут работать по особым графикам, третьи расположены далеко. При этом, по статистике, на долю травм и отравлений приходится 10% всей смертности на планете. Но самое любопытное, что многие из них вполне можно было бы скорректировать при помощи достаточно банальных препаратов, которые можно хранить дома.

Правила комплектации

При сборе аптечки можно ориентироваться на такое правило, как «И.Б.К» (инфекция, боль, кровотечение). Все эти напасти легко могут приключиться с человеком на длинных новогодних праздниках. Причём стоит понимать, что именно эти патологии нередко оказываются смертельно опасными.

Также следует помнить и про возможность развития аллергических реакций. Если учесть тот факт, что аллергия бывает неожиданной и достаточно быстро развивающейся, как, например, отёк Квинке, то можно понять, что помощь следует оказать как можно скорее.

Нередко специалисты рекомендуют дополнить домашнюю аптечку и седативными препаратами. Всё-таки подготовка к Новому году — мероприятие достаточно хлопотное и затратное, в т. ч. и с точки зрения нервной системы, а если она даст сбой, то ситуация может за секунду превратиться в критическую.

Конечно же, не стоит забывать и о специализированных препаратах, например, если в доме есть сердечники. Без таких капель или таблеток может быть проблематично предотвратить надвигающийся приступ.

Состав аптечки

Итак, в домашней аптечке должен быть целый ряд категорий препаратов и материалов.

Перевязка

В числе первых нередко называют перевязочные. Вата, бинты, марля, пластыри — всё это позволит быстро справиться как с мелкими, так и с глубокими травмами. И не стоит недооценивать опасность банального пореза консервной банкой. Ведь можно задеть кожу очень глубоко, а бывают и случаи, когда затрагивается даже сухожилие. Потеря крови чревата серьёзным ухудшением состояния здоровья человека. А если она становится критической, например, в случае с артериальным кровотечением, то и вовсе счёт идёт на минуты.

Кроме того, важно вовремя и правильно обрабатывать раны. Пластырь убережёт небольшую, казалось бы, царапинку от попадания инфекции. А заражение может быть чревато развитием серьёзных осложнений, в результате которых можно стать инвалидом.

Бахилы

Бахилы дома — сегодня важный пункт при составлении аптечки. Ведь от необходимости вдруг вызвать скорую помощь не застрахован никто. В сезон же ОРВИ и гриппа, а также неустойчивых погод, когда заморозки сменяются оттепелью, риск переноса вирусов, в т. ч.и с обувью, возрастает. Поэтому бахилы очень пригодятся при визитах посторонних людей в квартиру.

Медприборы

Стоит заранее приобрести себе различные медицинские приборы. В числе обязательных называют тонометр и термометр. Такие два простых устройства позволят вовремя определить наличие проблемы и дадут возможность определить, какую терапию следует применять. Так, например, если человек молод, у него начинает болеть голова, он предпочитает выпить кофе. А если это так, у него проявляется повышенное или пониженное давление? В этом случае прибор бы смог вовремя подсказать, что именно следует принимать: средство для повышения или понижения показателей.

Средства для обезболивания и понижения жара

Естественно, жаропонижающие должны быть в каждой аптечке. Такие средства сегодня довольно распространены и продаются в каждой аптеке без рецепта. При этом они делятся на 2 большие группы на основании действующего вещества в них. Жаропонижающие необходимы, т. к. когда у человека резко поднимается температура до высоких значений, идти в аптеку за такими средствами ему не с руки. Кроме того, многие из таких препаратов обладают противовоспалительным эффектом, что даёт возможность немного ослабить болевой синдром, если такой у человека есть. Единственное, что стоит учитывать: надо очень чётко соблюдать дозировку и инструкцию употребления таких препаратов.

Антисептические препараты

Антисептики также должны быть в каждой аптечке. Тем более что их сегодня много, и стоят они недорого. Обработать ранку, чтобы дезинфицировать её и защитить от инфекций, стало очень просто. С помощью таких лекарств можно не только обрабатывать кожу, допускается ещё и использование их в качестве средств для обработки больного горла, при воспалении глаз и т. д.

Препараты от аллергии

Антигистаминные средства нужны не только тем, у кого аллергические реакции отмечаются регулярно. Их желательно всегда иметь дома про запас. Ведь неизвестно, какой консервант или краситель в пище может вызвать непредсказуемую реакцию даже у полностью здорового человека.

Сорбенты

В дни длинных новогодних каникул сорбенты нужны всегда. Переедания, отравления, проблемы со стулом — всё это можно постараться скорректировать приёмом ряда препаратов. Единственное — назначать их себе самостоятельно не стоит. Лучше заранее проконсультироваться с врачом о том, какие средства считаются универсальными и что можно купить заранее на всякий случай.

Средства для восстановления жидкости

Обезвоживание — проблема нередкая. Ведь если человек отравился, у него отмечаются такие симптомы, как расстройство стула, тошнота и рвота, обильное потоотделение. В результате всего этого человек начинает стремительно терять жидкость и электролиты, вследствие чего его состояние ещё больше ухудшается. Исправить ситуацию помогут средства для регидратации. Тем более что они очень просты в применении: достаточно размешать порошок из пакета с водой и выпить

Правила хранения

Стоит понимать, что собрать аптечку мало, её следует и правильно хранить. Так, обязательно надо следовать рекомендациям производителя по соблюдению температурного режима. Есть ряд препаратов, которые можно хранить только в холодильнике, есть такие, что могут стоять в достаточно тёплом помещении.

Важным требованием является выбор такого места для медпрепаратов, чтобы у детей не было к ним доступа. Аптечку не стоит располагать в ванной комнате и кухне. В первом случае она всегда будет подвержена воздействию влажного воздуха, во втором — повышенной температуры. Отличным местом станут антресоли и шкафы, здесь сухо и темно.

Медикаменты должны быть с инструкциями, чтобы вовремя и быстро можно было изучить правила их использования. Баночки — плотно закрытыми. После того как вы соберёте аптечку, стоит её раз в полгода перетряхивать, проверяя сроки годности препаратов. Всё просроченное следует безжалостно выбрасывать.

Источник: http://subscribe.ru/