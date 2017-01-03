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/Здоровье/

В Краснодаре поликлиники перешли на новогодний график работы

В каждой поликлинике дежурят терапевт, администратор и педиатр. Раз в неделю для пациентов будет организован расширенный прием врачей.

В новогодние праздники поликлиники Краснодара работают по графику выходного дня с 9 до 16 часов. В каждой поликлинике дежурят терапевт, администратор и педиатр.

Служба неотложной помощи продолжает работать в обычном режиме — горожане всегда смогут обратиться за экстренной медицинской помощью.

Кроме того, во всех городских поликлиниках 1 раз в неделю, в основном с 3 по 5 января, будет организован расширенный прием врачей. В эти дни в поликлиниках будут работать не только дежурные врачи, но и ряд узких специалистов — кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, хирурги, ортопеды, травматологи, стоматологи и другие врачи.

Ознакомиться с графиком работы поликлиник города можно на официальном сайте администрации Краснодара.

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Категория: Новости / Здоровье

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