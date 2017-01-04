Заболевание ОРВИ и гриппом на Кубани не превышает эпидемиологический уровень

/Здоровье/

По данным еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ и гриппом в Краснодарском крае находится ниже эпидемического уровня.

За 52-ю неделю (26.12.16г. – 01.01.17 г.) заболеваемость зарегистрирована на уровне 13,9 на 10 тыс. населения, что в 2 раза ниже эпидемического порогового уровня (ЭП 27,7), из числа заболевших дети до 14 лет составили 33%. В разрезе возрастной группы детей до 2 лет эпидемический пороговый уровень заболеваемости ОРВИ превышен на территории г.Новороссийска, в возрастных группах 3-6, 7-14 лет превышения эпидпорога не отмечено. Среди лиц 15 лет и старше превышение недельных порогов заболеваемости отмечено на 2 территориях края ( г.Краснодар, г.Новороссийск).

Превышение эпидпорога среди совокупного населения в возрастных группах до 2 лет, 3-6 лет и 7-14 лет по центральному городу (г.Краснодар) не зарегистрировано.

При проведении лабораторных обследований 280 обратившихся за медицинской помощью, в 62 случаях диагносцирован грипп А(Н3N2) и в 1 случае грипп А (Н1N1). Все заболевшие не привиты против гриппа.

Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано, детские дошкольные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю