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/Здоровье/

Правительство РФ расширило список наркотических и психотропных веществ

Премьер-министр Дмитрий Медведев в январе подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров.

Соответствующее постановление опубликовано 21 января на сайте кабмина. 

«В некоторых регионах России отмечено появление новых психоактивных веществ, относящихся к синтетическим каннабиноидам. Кроме того, на территории иностранных государств зафиксировано появление психоактивного вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включены в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», — говорится в документе. 

Также внесены соответствующие изменения в значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей соответствующих статей УК РФ.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Здоровье

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