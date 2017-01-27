Краевые онкологи проведут прием в Абинском районе

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Профилактическая акция состоится в субботу, 28 января, в центральной районной больнице Абинска.

Консультативно-диагностический прием жителей района пройдет с 9.00 до 16.00 в поликлинике районного центра по адресу: ул. Мира, 1.

Все желающие смогут проконсультироваться со специалистами Клинического онкологического диспансера №1: онкодерматологом онкоурологом, онкопроктологом, маммологом и медицинским психологом, а также с рентгенологом и врачом ультразвуковой диагностики.

Также в рамках акции в район отправится современный передвижной маммографический комплекс, оснащенный высококлассным диагностическим оборудованием – цифровым маммографом и аппаратом ультразвуковой диагностики.

Мероприятие организовано министерством здравоохранения Краснодарского края для повышения доступности специализированной медицинской помощи к жителям отдаленных от краевого центра населенных пунктов, профилактику и ранее выявление онкологических заболеваний.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края