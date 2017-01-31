В Ростове следователи начали проверку из-за смерти ребенка после операции

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В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после смерти пятилетней девочки, которой накануне провели операцию

По предварительным данным, погибшей в одной из городских больниц сделали операцию по удалению аденоидов, после чего она находилась по месту жительства под наблюдением врача. Никаких осложнений после проведенной операции выявлено не было.



«Однако 29 января у девочки началось внезапное обильное кровотечение, после чего она скоропостижно скончалась. Предположительной причиной смерти стала аспирация вследствие кровотечения из носоглотки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.



При осмотре следователь не нашел признаков, свидетельствующих о насильственном характере наступления смерти. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Чтобы установить причины смерти ребенка. По факту проводится проверка.

Источник: юга.ру