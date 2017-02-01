В Краснодарском крае стартует акция по ранней диагностике онкозаболеваний

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На Кубани около 120 тыс. мужчин и женщин, входящих в зону риска, осмотрят медики во время онкологических акций. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказала заместитель министра здравоохранения края Алла Бурлуцкая.

Профилактический проект стартует в крае 4 февраля. Он направлен на раннее выявление онкозаболеваний. До 7 марта медики планируют осмотреть всех желающих в городах и станицах края. Бесплатно и без направлений. Осмотр мужчин будут вести онкоурологи, проктологи, дерматологи. Женщин — врачи-маммологи. Как отметила Алла Бурлуцкая, заболевание, выявленное на ранних стадиях, полностью излечимо. В акции задействовано более 300 тыс. врачей по всему краю.

«Мы пошли от обратного и взяли в фонде ОМС всех, кто старше 50 лет. И тотально посмотрели, кто уже был, кто не был, у кого что можно ожидать. Мы составили себе списки, мы их ждем. Мобилизовали максимальное количество людей, чтобы не было никаких очередей на эту акцию», — отметила Бурлуцкая.

Не забыли врачи и про подрастающее поколение. С 6 по 10 февраля по всему краю пройдет неделя детского здоровья. Школьникам в игровой форме расскажут, как правильно питаться, о профилактике курения, о том, как оказывать первую помощь.

Источник: kuban24.tv