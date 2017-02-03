На Кубани пройдет акция по раннему диагностированию онкозаболеваний

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В Краснодарском крае 4 февраля стартует акция по раннему диагностированию онкологических заболеваний.

Около 120 тыс. мужчин и женщин, которые входят в зону риска, осмотрят медики во время акции. Диагностика поможет выявить онкозаболевания на ранней стадии. Врачи обследуют всех желающих в городах и станицах края до 7 марта, бесплатно и без направлений.

Осмотр будут вести онкоурологи, проктологи, дерматологи и маммологи.

Источник: kuban24.tv