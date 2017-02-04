Жители Краснодара могут сообщить о некомпетентности медработников

/Здоровье/

Каждый житель краевой столицы может оценить качество оказания услуг различными медицинскими организациями.

Выразить свое мнение о качестве предоставляемого медицинского обслуживания и услуг, предоставляемых медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях, в санаторно-курортных организациях можно на специальном сайте.

Для этого необходимо заполнить специальную анкету на портале Министерства здравоохранения РФ.

- Среди основных критериев оценки качества предоставляемых услуг: открытость медицинской организации, комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения, время ожидания предоставления медицинской услуги, доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации, удовлетворенность оказанными услугами, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Источник: livekuban.ru