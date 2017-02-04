Надо ли закаляться?

/Здоровье/

Закаливание — это распространенное в советское время понятие: считалось, что, если обливаться холодной водой и любыми другими способами подвергать себя экстремальным температурам, это будет способствовать укреплению здоровья.

Нельзя сказать, что на Западе этих идей совсем не было или нет, но там они распространены гораздо меньше.

Люди, которые часто оказываются на холоде, действительно могут адаптироваться. Например, они позже начинают дрожать. На холоде сосуды в конечностях суживаются, чтобы не терять тепло, и иногда на короткое время расширяются, чтобы ткани не погибли. У людей, адаптированных к холоду, процесс расширения происходят чаще. Они вообще проще реагируют на небольшое снижение температуры тела.

Мы не знаем будешь ли меньше болеть, если будешь закаленным. Исследований на эту тему не очень много, хороших — совсем мало. В одном из них люди, которые принимали контрастный или холодный душ в течение месяца, реже пропускали работу из-за плохого самочувствия. Однако именно по болезни они пропускали столько же дней, сколько и люди из контрольной группы. Так что нормального ответа у нас нет.

С одной стороны, действительно, люди, которые закаливаются, холод переносят проще. Но у некоторых людей бывает непереносимость холода из-за того, что у них слишком мало жира либо если есть какое-то заболевание или состояние. Например, анемия, гипотиреоз (недостаточно активная щитовидная железа), тяжелое хроническое заболевание или феномен Рейно (спазм сосудов преимущественно в пальцах), который в свою очередь тоже может быть вызван каким-то заболеванием. Если не устранить главную причину, на холоде вам всегда будет плохо.

В советских учебниках полно конкретных схем, но на самом деле за ними нет никакой доказательной базы. Врачи, придерживающиеся принципов доказательной медицины, рекомендуют обтираться, обливаться холодной водой или принимать контрастный душ, только если это вам доставляет удовольствие (по всей видимости, продолжительность такого мероприятия не имеет большого значения, но лучше, чтобы она составляла не меньше 30 секунд). Короткое воздействие очень низких температур действительно может привести к адаптации к холоду. Если такой подход вам не близок, можно попробовать держать в комнате температуру ниже комфортной (хотя бы несколько часов в день и регулярно). Однако, похоже, если не сделать это все частью вашего образа жизни, достигнутый эффект потом сойдет на нет.

Еще одно важное правило — постепенность. Если вы решите сразу искупаться в проруби, это может закончиться плохо.

Закаливание может быть опасным. Когда вы без подготовки решаете поплавать в холодной воде, это может привести к инфаркту миокарда или инсульту, особенно если у вас уже есть какие-то нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Но иногда даже постепенное закаливание может быть противопоказано. Людям с некоторыми аутоиммунными заболеваниями (например, системной красной волчанкой, васкулитами) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (например, облитерирующими заболеваниями периферических артерий, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца) стоит для начала проконсультироваться с врачом и действовать, как он скажет. В пожилом возрасте лучше не начинать закаливание, потому что возможный вред больше возможной пользы. Но всегда можно заняться спортом, это помогает оставаться здоровым в любом возрасте.

Источник: meduza.io