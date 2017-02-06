В России возникли перебои с поставкой медицинских изделий

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С 1 января 2017 года ряд медицинских изделий перестали обращаться на российском рынке из-за отсутствия необходимых документов. Хотя на все изделия медицинского назначения и медтехнику действуют бессрочные регистрационные удостоверения, по постановлению правительства 2012 года производителям, которые получали удостоверения до этого момента, следовало заменить их новыми в Росздравнадзоре до 31 декабря 2016 года.

В сентябре 2015 года правительство уравняло в правах владельцев обоих видов документов — но касалось это только доступа к налоговым льготам. По оценке союза "Медресурс", за 2015 год Росздравнадзор выдал только 698 новых регистрационных удостоверений, за 2016-й — 800 бланков. На данный момент, по оценке ассоциации, на рассмотрении Росздравнадзора находится еще около 14 тыс. удостоверений, подлежащих замене.

В частности, спустя почти месяц после окончания периода для замены бланков производителей, по оценке союза "Медресурс", новые бланки не получили около 4 тыс. наименований медицинских изделий в стоматологии (всего в РФ зарегистрировано 10 тыс. наименований медизделий этого профиля). "Крупные стоматологические компании, такие как "Стоматорг", "Рокадамед", вынуждены снять с продаж ряд товаров",— заявили в "Медресурсе". Схожие данные приводит и Ассоциация международных производителей медицинского оборудования (IMEDA) — по оценке организации, в которую входят более 40 международных компаний, у ряда из них с начала 2017 года "сложилась непростая ситуация с импортом и особенно реализацией медицинских изделий со старыми бланками регистрационных удостоверений". В различных сегментах доля компаний--членов IMEDA может занимать до 70-80%, при этом, как сообщили в ассоциации, по результатам опроса компаний-участников в среднем не заменены пока около 10% удостоверений. Они распространяются на медицинские изделия различных категорий — от тяжелого оборудования до хирургических материалов. Большую долю изделий обычно закупают государственные клиники и больницы, что в перспективе может означать перебои в поставках изделий именно для них.

Профильные ассоциации уже напоминали правительству о необходимости продления сроков замены документов. Так, IMEDA еще летом 2016 года обратилась в Минздрав с предложением синхронизировать сроки выдачи новых бланков с их заменой по требованию законодательства ЕАЭС — это все равно пришлось бы делать для формирования единого рынка до 2022 года. Минздрав уже выражал готовность пойти навстречу производителям медизделий и подготовило проект документа, продлевающего сроки их перерегистрации. Однако на данный момент проект постановления находится на рассмотрении в профильном департаменте правительства. Комментарий от Росздравнадзора на момент выхода статьи был еще не готов.

Источник: kommersant.ru