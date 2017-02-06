Минздрав РФ предложил расширить детские группы риска при вакцинации

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Минздрав России подготовил проект приказа о внесении изменений в приказ "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", предложенными изменениями предусмотрено увеличение числа детей, относящихся к группе риска, соответствующий документ опубликован в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил "проработать вопрос о дополнительной закупке полиомиелитной инактивированной вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок, а также о лекарственном обеспечении лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения". Поручение было дано по итогам совещания о проекте перечня мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития РФ в 2017 году.

"Проектом приказа предусмотрено увеличение числа детей, относящихся к группе риска, за счет отнесения к ней детей, имеющих аномалии развития кишечника, онкологические заболевания, а также относящихся к недоношенным и маловесным детям. В данном случае, дети, относящиеся к группе риска, получат право на вакцинацию и ревакцинацию сразу от пяти инфекций (дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции)", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что при этом проектом приказа предоставляется право использовать как моно, так и комбинированные иммунобиологические препараты для иммунопрофилактики инфекционных болезней, что позволит снизить инъекционную нагрузку на детей, относящихся к группе риска.

Кроме того, проект вносит изменения в порядок проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям в части определения показаний для проведения вакцинации детей инактивированной вакциной для профилактики полиомиелита по эпидемическим показаниям.

Источник: ria.ru